Neftin qiyməti bahalaşır

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Bakı. 23 dekabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 1,50 dollar, yaxud 4,15% bahalaşaraq 37,64 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 1,15 dollar və ya 3,18% bahalaşaraq 37,26 dollar/barelə bərabər olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 39 dollar/barel olacağı gözlənilir.
News DepartmentXəbərin müəllifi