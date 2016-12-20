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Bakı. 20 dekabr. REPORT.AZ/ London və Nyu-York birjalarında keçirilən elektron hərraclar zamanı neftin qiyməti aşağı düşüb.
"Report" xəbər verir ki, Nyu-Yorkun NYMEX əmtəə birjasında WTI markalı yüngül neftin yanvar fyuçersləri 0,21% düşərək bir barel üçün 51,79 dollar təşkil edib.
Londonun "ICE Futures" birjasında Şimal dəniz qatışığı olan "Brent" markalı neftin fevral fyuçersləri 0,83% ucuzlaşıb və bir barelə görə 54,76 dollara bərabər olub.
News DepartmentXəbərin müəllifi