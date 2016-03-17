Neftin qiyməti 6%-ə qədər bahalaşıb

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Bakı. 17 mart. REPORT.AZ/ Bu gün dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin qiyməti 2,12 dollar yaxud 5,83% bahalaşaraq 38,46 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 1,59 dollar və ya 4,10% bahalaşaraq 40,33 dollar/barelə bərabər olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2016-cı ildə neftin orta qiymətinin 43 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Tural İbadlıXəbərin müəllifi