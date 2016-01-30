Neftin qiyməti 36 dollara çatıb

Bakı. 30 yanvar. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,40 dollar yaxud 1,20% bahalaşaraq 33,62 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 2,1 dollar və ya 6,20% bahalaşaraq 35,99 dollar/barelə bərabər olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2016-cı il üzrə neftin orta qiymətinin 38 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Tural İbadlıXəbərin müəllifi
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