Neftin bahalaşması davam edir

Bakı. 31 oktyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,53 dollar, yaxud 1,15% bahalaşaraq 46,59 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,76 dollar və ya 1,56% bahalaşaraq 49,56 dollar/barelə bərabər olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 53 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi
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