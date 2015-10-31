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    Neftin bahalaşması davam edir

    Brent markalı neftin qiyməti 49,6 dollar/barelə çatıb

    Bakı. 31 oktyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,53 dollar, yaxud 1,15% bahalaşaraq 46,59 dollar/barel təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,76 dollar və ya 1,56% bahalaşaraq 49,56 dollar/barelə bərabər olub.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 53 dollar/barel olacağı gözlənilir.

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