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    ​Neft ucuzlaşmaqda davam edir

    WTI markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 40,73 dollar/barel təşkil edib

    Bakı. 14 noyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 1,02 dollar yaxud 2,44% ucuzlaşaraq 40,73 dollar/barel təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,72 dollar və ya 1,59% ucuzlaşaraq 44,47 dollar/barelə bərabər olub.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 48 dollar/barel olacağı gözlənilir.

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