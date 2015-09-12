​Neft ucuzlaşıb

Bakı. 12 sentyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 1,29 dollar, yaxud 2,81% azalaraq 44,63 dollar təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neftin qiyməti də 1,53%, yaxud 0,75 dollar azalaraq 48,14 dollar/barel olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 52 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Günel AbbasovaXəbərin müəllifi
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