​Neft bahalaşıb

Bakı. 6 oktyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,72 dollar, yaxud 1,58% bahalaşaraq 46,26 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft də 1,12 dollar və ya 2,32% bahalaşaraq 49,25 dollar/barelə çatıb.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 52 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Günel AbbasovaXəbərin müəllifi
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