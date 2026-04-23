İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Naxçıvanın qaz təchizatında görüləcək işlər açıqlanıb

    Energetika
    • 23 aprel, 2026
    • 10:15
    Naxçıvanın qaz təchizatında görüləcək işlər açıqlanıb

    Naxçıvan şəhərində əsas qaz kəmərlərinin daha böyük diametrli borularla əvəz olunması, mərkəzi qazanxana üçün yeni qaz xəttinin çəkilməsi, köhnə və korroziyaya uğramış boruların dəyişdirilməsi və qaz şəbəkəsində texniki yenilənmə işlərinin aparılması nəzərdə tutulur.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Naxçıvan Regional Qaz İstismarı İdarəsinin rəisi Rəşad Cavadov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O bildirib ki, bütün yaşayış məntəqələri 100 % qazlaşdırılıb: "Qaz kəmərlərinin ümumi uzunluğu 9 287 kilometr təşkil edir. Abonentlərin ümumi sayı 94 mindən çoxdur".

    R. Cavadov qeyd edib ki, hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikası 9 qazpaylayıcı stansiya vasitəsilə təbii qazla təmin edilir: "Hazırda 2027–2030-cu illəri əhatə edən tədbirlər planı hazırlanaraq təqdim olunub. Bununla yanaşı, qaz kəmərlərinin kipliyinin yoxlanılması planlaşdırılır, istismar müddəti bitmiş sayğaclar dövlət yoxlamasından keçiriləcək.

    Qarşıdakı payız-qış mövsümünə hazırlıq çərçivəsində mövcud çətinliklərin aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər davam etdiriləcək".

    Son xəbərlər

    21:54

    Pentaqon yaxınlığında iki avtobus toqquşub, azı 23 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    21:37

    TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıb

    Xarici siyasət
    21:36

    Azərbaycanın qadın güləşçiləri Avropa çempionatını 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    21:30

    Albaniyanın Aİ-yə üzvlüyü məsələsi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti