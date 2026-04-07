Lerikin 5 kəndinin bir hissəsində işıq olmayacaq
Energetika
- 07 aprel, 2026
- 09:02
Bu gün Lerik Elektrik Şəbəkəsinin (EŞ) ərazisində 110/35/10 kV-luq "Lənkəran-1" yarımstansiyasından çıxan 35 kV-luq "Hamarat" hava xəttində təmir işləri aparılacaq.
"Report" bu barədə "Azərişıq" ASC-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bununla əlaqədar saat 10:00-dan 13:00-a qədər Lerik rayonunun Bürsülüm, Əliabad, Hamarat, Rvarud, Veri kəndlərinin bir hissəsinə elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.
