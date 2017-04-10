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    Kremençuq zavodu ötən ay 43 min tondan çox Azərbaycan nefti alıb

    Bu barədə “Ukrtransnafta” məlumat yayıb

    Bakı. 10 aprel. REPORT.AZ/ Ukraynanın Kremençuq Neft Emalı Zavodu (NEZ) bu ilin mart ayında 43,32 min ton “AzeriLight” markalı neft alıb.

    “Report” xəbər verir ki, bu barədə “Ukrtransnafta” məlumat yayıb.

    Qeyd edək ki, “Ukrtatnafta” ASC (Kremençuq Neft Emalı Zavodunun operatoru) martın 10-da “Ukrtransnafta” şirkətinin boru kəməri sistemindən Azərbaycan neftinin ilk partiyasını qəbul edib.

    Bu ildən başlayaraq 3 il müddətində Kremençuq zavoduna ildə 1,3 mln. ton Azərbaycan neftinin nəqli nəzərdə tutulur.

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