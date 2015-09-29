​Dünya neft bazarında ucuzlaşma davam edir

https://report.az/storage/news/a66fbc942ec6e836fe92e53ad67da5a4/7df7ec43-9779-477a-9a09-4a48c225b399_292.jpg
Bakı. 29 sentyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,05 dollar yaxud 0,11% ucuzlaşaraq 44,43 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft də 0,41 dollar yaxud 0,86% ucuzlaşaraq 47,34 dollar/barelə enib.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 50 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Tural İbadlıXəbərin müəllifi