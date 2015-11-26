​Dünya bazarında neftin bahalaşması davam edir

Bakı. 26 noyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,17 dollar və yaxud 0,40% bahalaşaraq 43,04 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,05 dollar və ya 0,11% bahalaşaraq 46,17 dollar/barelə bərabər olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 49 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Tural İbadlıXəbərin müəllifi
Facebook-da paylaş