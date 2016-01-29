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    Dünya bazarında neft yenidən bahalaşıb

    Brent markalı neft 33,89 dollar/barelə bərabər olub

    Bakı. 29 yanvar.REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,92 dollar yaxud 2,85% bahalaşaraq 33,22 dollar/barel təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,79 dollar və ya 2,40% bahalaşaraq 33,89 dollar/barelə bərabər olub.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2016-cı il üzrə neftin orta qiymətinin 38 dollar/barel olacağı gözlənilir.

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