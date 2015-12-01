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    ​Dünya bazarında neft ucuzlaşır

    Brent markalı neftin qiyməti 44,5 dollar/barelə düşüb

    Bakı. 1 dekabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,04 dollar yaxud 0,09% ucuzlaşaraq 41,67 dollar/barel təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,34 dollar və ya 0,76% ucuzlaşaraq 44,52 dollar/barelə bərabər olub.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 47 dollar/barel olacağı gözlənilir.

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