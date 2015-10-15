Dünya bazarında neft cüzi ucuzlaşıb

Bakı. 15 oktyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,02 dollar yaxud 0,04% ucuzlaşaraq 46,64 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,09 dollar və ya 0,18% ucuzlaşaraq 49,15 dollar/barelə enib.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 49 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi
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