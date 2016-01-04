Dünya bazarında neft bahalaşıb

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Bakı. 4 yanvar. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,44 dollar, yaxud 1,19% bahalaşaraq 37,04 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,82 dollar və ya 2,20% bahalaşaraq 37,28 dollar/barelə bərabər olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2016-cı il üzrə neftin orta qiymətinin 42 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Günel AbbasovaXəbərin müəllifi