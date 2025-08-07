Haqqımızda

Dünya bazarında neft 1 % bahalaşıb

Dünya bazarında neft 1 % bahalaşıb Dünya bazarında neftin qiymətləri avqustun 7-si ardıcıl beş ticarət sessiyasından sonra 1 % artıb.
Energetika
7 avqust 2025 09:35
Dünya bazarında neft 1 % bahalaşıb

Dünya bazarında neftin qiymətləri avqustun 7-si ardıcıl keçirilən beş ticarət sessiyasından sonra 1 % artıb.

"Report" xəbər verir ki, bunu, ticarət məlumatları sübut edir.

“Brent” markalı neftin oktyabr fyuçerslərinin qiyməti 0,84 % artaraq 1 barel üçün 67,45 ABŞ dolları, WTI markalı neftin sentyabr fyuçerslərinin qiyməti isə 0,95 % artaraq 1 barel üçün 64,96 ABŞ dolları təşkil edib.

Əvvəlki beş ticarət gününün yekunları üzrə, “Brent” və WTI 9,2 % ucuzlaşıb.

Treyderlər ABŞ Prezidenti Donald Trampın ölkənin ticarət siyasəti və həmçinin geosiyasi hadisələrlə bağlı bəyanatlarını izləməyə davam edirlər. Tramp avqustan 6-sı Hindistanın Rusiyadan neft alması səbəbindən bu ölkədən idxala 25 % əlavə rüsum tətbiq edilməsi haqqında fərman imzalayıb. O, həmçinin bildirib ki, ABŞ Çinə qarşı yeni rüsumlar tətbiq edə bilər.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Oil prices rise 1% after five days of decline
Rus versiyası Нефть подорожала на 1% после пяти дней снижения

Ən vacib xəbərlər

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi