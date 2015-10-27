​Dünya bazarında neft 0,62 dollar ucuzlaşıb

Bakı. 27 oktyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,62 dollar, yaxud 1,39% ucuzlaşaraq 43,98 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,45 dollar və ya 0,93% ucuzlaşaraq 47,54 dollar/barelə bərabər olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 51 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Günel AbbasovaXəbərin müəllifi
Facebook-da paylaş