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    ​Dünya bazarında "Brent" nefti cüzi bahalaşıb

    WTI markalı neftin qiyməti isə 35,5 dollar/barelə düşüb

    Bakı. 9 mart. REPORT.AZ/ Bu gün dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin qiyməti 0,13 dollar yaxud 0,36% azalaraq 35,50 dollar/barel təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,16 dollar və ya 0,41% bahalaşaraq 39,65 dollar/barelə bərabər olub.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2016-cı ildə neftin orta qiymətinin 42 dollar/barel olacağı gözlənilir. 

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