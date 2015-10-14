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    ​Dünya bazarında neft ucuzlaşıb

    Brent markalı neft 49,24 dollar/barelə enib

    Bakı. 14 oktyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,44 dollar yaxud 0,93% ucuzlaşaraq 46,66 dollar/barel təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,62 dollar və ya 1,24% ucuzlaşaraq 49,24 dollar/barelə enib.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 49 dollar/barel olacağı gözlənilir. 

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