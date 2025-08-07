Haqqımızda

Bu il AÇG üzrə əsaslı xərclər 20 % azalıb

Bu il AÇG üzrə əsaslı xərclər 20 % azalıb Bu ilin yanvar-iyun aylarında Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən “Azəri-Çıraq və Dərinsulu Günəşli” (AÇG) yataqları üzrə fəaliyyətlərə təqribən 259 milyon ABŞ dolları əməliyyat və 558 milyon ABŞ dollarına yaxın əsaslı xərclər yönəldilib.
Energetika
7 avqust 2025 13:07
Bu il AÇG üzrə əsaslı xərclər 20 % azalıb

Bu ilin yanvar-iyun aylarında Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən “Azəri-Çıraq və Dərinsulu Günəşli” (AÇG) yataqları üzrə fəaliyyətlərə təqribən 259 milyon ABŞ dolları əməliyyat və 558 milyon ABŞ dollarına yaxın əsaslı xərclər yönəldilib.

Bu barədə “Report” blokun operatoru olan “BP-Azerbaijan” şirkətinin əməliyyatçılar adından bu ilin I yarısının yekunları üzrə biznesə dair yaydığı məlumata istinadən xəbər verir.

Hesabat dövründə AÇG üzrə əməliyyat xərcləri ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 16 milyon ABŞ dolları və ya 6,6 % artıb, əsaslı xərclər isə 140 milyon ABŞ dolları və ya 20 % azalıb.

Xatırladaq ki, AÇG Azərbaycanın ən böyük neft yatağı blokudur. Yataqlar blokunun işlənməsi üzrə hasilat bölgüsünə dair ilk müqavilə 1994-cü ilin 20 sentyabr tarixində imzalanıb. 2017-ci ilin 14 sentyabr tarixində isə həmin yataqların birgə istismarına və hasilatın pay bölgüsünə dair yeni saziş imzalanıb. Bu saziş yataqların 2049-cu ilin sonunadək işlənməsini nəzərdə tutur.

AÇG-də BP (30,37 %), SOCAR (31,65 %), MOL (9,57 %) INPEX (9,31 %), “ExxonMobil” (6,79 %), TPAO (5,73 %), ITOCHU (3,65 %), “ONGC Videsh Limited” (OVL) (2,92 %) pay sahibidir.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Объем затрат по проекту АЧГ в первом полугодии снизился на 13,2%

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

AÇG-dən SOCAR-a verilən səmt qazının həcmi 25 % artıb
AÇG-dən SOCAR-a verilən səmt qazının həcmi 25 % artıb
7 avqust 2025 13:31
AÇG-dən hasilatın həcmi açıqlanb
AÇG-dən hasilatın həcmi açıqlanb
7 avqust 2025 13:24
Zirə kəndinin bəzi hissələrində işıq olmayacaq
Zirə kəndinin bəzi hissələrində işıq olmayacaq
7 avqust 2025 10:27
Azərbaycan Mərkəzi Asiya-Sakit Okean Akkreditasiya Əməkdaşlığına üzv olub
Azərbaycan Mərkəzi Asiya-Sakit Okean Akkreditasiya Əməkdaşlığına üzv olub
7 avqust 2025 10:13
Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb
Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb
7 avqust 2025 09:43
Dünya bazarında neft 1 % bahalaşıb
Dünya bazarında neft 1 % bahalaşıb
7 avqust 2025 09:35
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi