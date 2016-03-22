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    ​Neftin qiyməti ucuzlaşıb

    Brentin bir bareli 41,47 dollara düşüb

    Bakı. 22 mart. REPORT.AZ/ London və Nyu-Yorkun əmtəə birjalarında keçirilən elektron hərraclar zamanı neftin qiymətləri ucuzlaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, Nyu-Yorkun NYMEX birjasında WTI markalı yüngül neftin aprel fyuçersləri 0,19% düşərək bir barelə görə 41,44 dollar təşkil edib.

    Londonun "ICE Futures" birjasında "Brent" markalı neftin may fyuçersləri 0,17% aşağı düşərək 41,47 dollar/barel təşkil edib.

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