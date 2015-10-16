"Brent" markalı neft bahalaşıb

Bakı. 16 oktyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,26 dollar yaxud 0,56% ucuzlaşaraq 46,38 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,09 dollar və ya 0,58% bahalaşaraq 49,73 dollar/barelə bərabər olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 48 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Tural İbadlıXəbərin müəllifi
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