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    "Brent" markalı neft bahalaşıb

    WTI neftinin qiyməti isə 41,46 dollar/barelə düşüb

    Bakı. 21 noyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,26 dollar yaxud 0,62% ucuzlaşaraq 41,46 dollar/barel təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,48 dollar və ya 1,09% bahalaşaraq 44,66 dollar/barelə bərabər olub.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 46 dollar/barel olacağı gözlənilir.

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