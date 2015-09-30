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    ​"Brent" markalı neft 2% bahalaşıb

    WTI nefti 45 dolları, Brentin qiyməti isə 48 dolları üstələyib

    Bakı. 30 sentyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,80 dollar yaxud 1,8% bahalaşaraq 45,23 dollar/barel təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft də 0,89 dollar və ya 1,88% bahalaşaraq 48,23 dollar/barelə yüksəlib.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 52 dollar/barel olacağı gözlənilir.

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