​"Brent" markalı neft 2% bahalaşıb

Bakı. 30 sentyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,80 dollar yaxud 1,8% bahalaşaraq 45,23 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft də 0,89 dollar və ya 1,88% bahalaşaraq 48,23 dollar/barelə yüksəlib.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 52 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Tural İbadlıXəbərin müəllifi
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