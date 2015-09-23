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    ​"Brent" markalı neft bahalaşıb

    WTI markalı neftin qiyməti isə azalıb

    Bakı. 23 sentyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,32 dollar yaxud 0,68% ucuzlaşaraq 46, 36 dollar/barel təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neftin qiyməti də 0,16 dollar yaxud 0,33% bahalaşaraq 49,08 dollar/barelə qalxıb.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 50 dollar/barel olacağı gözlənilir.

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