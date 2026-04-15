Biləsuvarın bəzi hissələrində işıq olmayacaq
Energetika
- 15 aprel, 2026
- 09:22
Bu gün Biləsuvar rayonunun mərkəzində - bir sıra ərazilərdə elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, Biləsuvar Elektrik Şəbəkəsinin (EŞ) ərazisində 110/35/10 kV-luq "Biləsuvar" yarımstansiyasından çıxan 10 kV-luq 10 saylı hava xəttində təmir və ağac budanması işləri aparılacaq.
Bununla əlaqədar saat 11:00-dan 13:00-a qədər şəhərin Mübariz İbrahimov, Nizami, Mirzə Ələkbər Sabir, Tofiq İsmaylov küçələrində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.
