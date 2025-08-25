Haqqımızda

Biləcəri qəsəbəsində işıq olmayacaq

Biləcəri qəsəbəsində işıq olmayacaq ​​​​​​​Bu gün Bakının Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsində bir sıra ərazilərdə elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq
Energetika
25 avqust 2025 10:00
Biləcəri qəsəbəsində işıq olmayacaq

Bu gün Bakının Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsində bir sıra ərazilərdə elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

Bu barədə “Report”a “Azərişıq” ASC-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar təhsil müəssisələrinin daha keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunması məqsədilə Biləcəri Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin (ETSİ) ərazisində avqustun 25-də 184 saylı orta məktəbi qidalandıran 6 kV-luq hava xəttində təmir-bərpa işləri aparılacaq.

Həmçinin iri gövdəli ağacların naqillərə toxunan budaqlarının budanması həyata keçiriləcək. Bununla əlaqədar olaraq saat 11:00-dan 14:00-dək Biləcəri qəsəbəsi Abbas Səhhət, Vidadi küçəsi 50/57_ 68 məhəllə və ətrafında olan fərdi yaşayış evlərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. İşlər yekunlaşdıqdan sonra həmin ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В поселке Баладжары вводятся ограничения на подачу электроэнергии

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Bahodirjon Sidikov: “Özbəkneftqaz” Azərbaycanda aparıcı neft-qaz layihələrində iştirakda maraqlıdır
Bahodirjon Sidikov: “Özbəkneftqaz” Azərbaycanda aparıcı neft-qaz layihələrində iştirakda maraqlıdır"
25 avqust 2025 11:04
Azəristiliktəchizat” 7 qazanxanasının yenidən qurulmasına başlayır
"Azəristiliktəchizat” 7 qazanxanasının yenidən qurulmasına başlayır
25 avqust 2025 10:49
Lənkəranın 13 yaşayış məntəqəsində qaz olmayacaq
Lənkəranın 13 yaşayış məntəqəsində qaz olmayacaq
25 avqust 2025 10:27
TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri azalıb
TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri azalıb
25 avqust 2025 09:54
Ötən ay Azərbaycandan ixrac edilən polipropilenin həcmi təxminən 30 % artıb
Ötən ay Azərbaycandan ixrac edilən polipropilenin həcmi təxminən 30 % artıb
23 avqust 2025 17:41
Azərbaycandan ixrac edilən polimerlərin dəyəri 20 %-ə yaxın artıb
Azərbaycandan ixrac edilən polimerlərin dəyəri 20 %-ə yaxın artıb
23 avqust 2025 16:37
Azərbaycandan ixrac edilən elektrik enerjisinin həcmi açıqlanıb
Azərbaycandan ixrac edilən elektrik enerjisinin həcmi açıqlanıb
23 avqust 2025 16:17
Berdıməhəmmədov: Xəzər dənizində yeni elektrik stansiyası Azərbaycanla enerji tərəfdaşlığını gücləndirəcək
Berdıməhəmmədov: Xəzər dənizində yeni elektrik stansiyası Azərbaycanla enerji tərəfdaşlığını gücləndirəcək
23 avqust 2025 12:46
“Qazprom” Ermənistana qaz tədarükünü bərpa edib
“Qazprom” Ermənistana qaz tədarükünü bərpa edib
23 avqust 2025 10:13
Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb
Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb
23 avqust 2025 09:20

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi