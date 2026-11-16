İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Azərbaycanda 140 nəfər enerji idarəçisi olmaq hüququ qazanıb

    Energetika
    • 16 noyabr, 2026
    • 11:33
    Azərbaycanda 140 nəfər enerji idarəçisi olmaq hüququ qazanıb

    İndiyədək Azərbaycanda 140 nəfər attestasiyadan keçərək enerji idarəçisi adını qazanıb.

    "Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, enerji idarəçisi müəssisələrdə və qeyri-yaşayış binalarında enerji istehlakının mütəmadi izlənilməsi, enerji itkilərinin və qənaət imkanlarının müəyyənləşdirilməsi, eləcə də enerji səmərəliliyinin artırılması üzrə tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsində mühüm rol oynayır. Onun fəaliyyəti səmərəsiz istehlakın qarşısının alınmasına və enerji xərclərinin azaldılmasına xidmət edir.

    Enerji idarəçiliyi müəssisələr üçün həm qanunvericilikdən irəli gələn öhdəlik, həm də iqtisadi səmərəliliyin artırılmasına imkan yaradan idarəetmə mexanizmidir. Enerji istehlakının sistemli təhlili əsasında itkilərin mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi və müvafiq texniki-təşkilati tədbirlərin həyata keçirilməsi müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə töhfə verir.

    Qanunvericiliyə əsasən, illik enerji istehlakı 1000 ton neft ekvivalentindən çox olan təsərrüfat subyektlərində, habelə tikinti sahəsi ən azı 10 000 kvadratmetr və ya illik enerji istehlakı 250 ton neft ekvivalentindən çox olan qeyri-yaşayış binalarında enerji idarəçisinin təyin edilməsi məcburidir. Enerji idarəçisinin təyin edilməsi təsərrüfat subyektinin rəhbəri və ya qeyri-yaşayış binasının mülkiyyətçisi tərəfindən yaradılan beş nəfərdən ibarət Attestasiya Komissiyası vasitəsilə həyata keçirilir. Komissiyanın üzvlərindən biri Energetika Nazirliyinin nümayəndəsi olur. Nazirliyin nümayəndəsinin müəyyənləşdirilməsi üçün müraciətlər Enerji Effektivliyi İnformasiya Sistemi (EEİS) vasitəsilə təqdim edilir.

    Qeyd edək ki, enerji idarəçisinin təyin edilməməsinə görə qanunvericilikdə inzibati məsuliyyət nəzərdə tutulub. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 279.0.3-cü maddəsinə əsasən, bu tələbin pozulmasına görə fiziki şəxslər 200 manatdan 400 manatadək, vəzifəli şəxslər 1000 manatdan 1500 manatadək, hüquqi şəxslər isə 2500 manatdan 3000 manatadək məbləğdə cərimə edilir.

    Energetika Nazirliyi enerji idarəçisinin təyin edilməsinə yalnız qanunvericilik tələbinin yerinə yetirilməsi kimi deyil, enerji istehlakının optimallaşdırılması, qənaət imkanlarının reallaşdırılması və xərclərin azaldılması baxımından da yanaşılmasını tövsiyə edir. Nazirlik qanunvericilikdə müəyyən edilmiş meyarlara uyğun gələn, lakin hələ də enerji idarəçisi təyin etməyən təsərrüfat subyektlərinin rəhbərlərini və qeyri-yaşayış binalarının mülkiyyətçilərini bu istiqamətdə zəruri tədbirlərin görülməsini sürətləndirməyə çağırır.

    Xatırladaq ki, enerji idarəçilərinin təyin edilməsi və attestasiyadan keçirilməsi "Enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-ci maddəsinə uyğun olaraq Nazirlər Kabinetinin 8 dekabr 2022-ci il tarixli 436 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Enerji idarəçisinə (menecerinə) dair tələblər, habelə onların attestasiyadan keçirilməsi Qaydası" ilə tənzimlənir.

    Azərbaycan Energetika Nazirliyi attestasiya
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    13:03
    ABB ölkəmizdə insan kapitalını araşdırıb
    Maliyyə
    12:57
    Buxarest Qara dəniz bölgəsində təhlükəsizliklə bağlı Bakı, Ankara və İrəvanla müzakirələr aparacaq
    Xarici siyasət
    12:55
    Azərbaycanda dövlət borcu strategiyasının yenilənməsi təklif olunur
    Maliyyə
    12:54
    Dövlət proqramlarının maliyyə məlumatlarının büdcə sənədlərində əks olunması təklif edilir
    Maliyyə
    12:54
    Foto
    Bakıda müasir əmək bazarı və məşğulluğa həsr olunan panel sessiya keçirilib
    Sosial müdafiə
    12:54
    Aİ "Wildberries"in təsisçisi daxil olmaqla, Rusiyanın 137 fiziki və hüquqi şəxsinə sanksiyalar tətbiq edəcək
    Digər ölkələr
    12:54
    Hesablama Palatası: Cari xərclərin artım tempinə məhdudiyyət qoyulmalıdır
    Maliyyə
    12:53
    Foto
    "PAŞA Həyat Sığorta" və "TABIA Group" sağlamlıq və rifah üzrə əməkdaşlıq edəcək
    Biznes
    12:52
    Sabah hava yağmursuz olacaq
    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti