Azər Məmmədov Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edəcək
- 18 noyabr, 2026
- 10:51
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Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin baş direktoru Azər Məmmədov Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edəcək.
"Report" Birliyə istinadən xəbər verir ki, növbəti qəbul noyabrın 20-də saat 11:00-da Naxçıvan şəhərində (Heydər Əliyev prospekti, 66, Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası) baş tutacaq.
Görüşdə Naxçıvan şəhərinin, Babək, Şərur, Culfa, Kəngərli, Sədərək, Şahbuz və Ordubad rayonlarının sakinlərinin müraciətləri dinləniləcək.
"Azəriqaz" vətəndaşların diqqətinə çatdırır ki, qəbulda ünvanlanan müraciətlər yalnız Birliyin xidmət sahələrinə aid olmalıdır.
Qəbula dair əlavə məlumat almaq istəyənlər Naxçıvan Regional Qaz İstismarı İdarəsinə (tel.: 036-545-06-91, 050-845-66-06) müraciət edə bilərlər.