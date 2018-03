Baku. 28 December. REPORT.AZ/ AzTV and Mədəniyyət TV channels will be broadcasted in HD from January 1, 2018.

Report informs, today's meeting of the National Television and Radio Council (NTRC) has made a decision to start HD broadcasting of AzTV and Mədəniyyət TV channels of "Azerbaijan Television and Radio Broadcasting" CJSC in Baku and Absheron peninsula on January 1, 2018.