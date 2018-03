Fuzuli Street connected to 'Beşmərtəbə' circle

21 April, 2017 15:40

Baku. 21 April. REPORT.AZ/ Repair works have been on completed Fuzuli Street, Baku. Report informs, "Azəravtoyol" OJSC spokesperson Anar Najafli said. "Fuzuli Street connected to "Beşmərtəbə" circle within the works launched in Sovetski", A.Najafli said.