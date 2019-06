Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan (09.02.2015)

1 USD / 0.7844 AZN

9 February, 2015 11:04

https://report.az/storage/news/fd29f3755e07f2787101f3f1ee5029f7/71b23429-d942-49c7-af45-e5867d741b63_292.jpg Baku. 9 February. REPORT.AZ/ 1 USD 0.7844 AZN 1 EUR 0.8890 AZN 1 RUR 0.0117 AZN 1 AUD 0.6088 AZN 1 ARS 0.0906 AZN 100 BYR 0.0051 AZN 1 BRL 0.2819AZN 1 AED 0.2136 AZN 1 ZAR 0.0682AZN 100 KRW 0.0715AZN 1 CZK 0.0321AZN 100 CLP 0.1250AZN 1 CNY 0.1255AZN 1 DKK 0.1194AZN 1 GEL 0.3865 AZN 1 HKD 0.1012 AZN 1 INR 0.0126 AZN 1 GBP 1.1966AZN 100 IDR 0.0062 AZN 100 IRR 0.0029 AZN 1 SEK 0.0935AZN 1 CHF 0.8483AZN 1 ILS 0.2016AZN 1 CAD 0.6270AZN 1 KWD 2.6558AZN 1 KZT 0.0042 AZN 1 KGS 0.0129AZN 100 LBP 0.0520AZN 1 MYR 0.2202AZN 1 MXN 0.0528AZN 1 MDL 0.0424 AZN 1 EGP 0.1028 AZN 1 NOK 0.1032 AZN 100 UZS 0.0321 AZN 1 PLN 0.2137 AZN 1 SGD 0.5798 AZN 1 SAR 0.2090 AZN 1 SDR 1.1118 AZN 1 TRY 0.3271 AZN 1 TWD 0.0248 AZN 1 TJS 0.1410 AZN 1 TMT 0.2242 AZN 1 UAH 0.0311 AZN 100 JPY 0.6602 AZN 1 NZD 0.5779 AZN 1 XAU 973.4404 AZN 1 XAG 13.1428 AZN 1 XPT 971.8716 AZN 1 XPD 616.5384 AZN