Exchange Rates of the Central Bank of Azerbaijan (16.01.2015)

16 January, 2015 10:07

1 USD 0.7844 AZN 1 EUR 0.9125 AZN 1 RUR 0.0120 AZN 1 AUD 0.6461 AZN 1 ARS 0.0913 AZN 100 BYR 0.0051 AZN 1 BRL 0.2969 AZN 1 AED 0.2136 AZN 1 ZAR 0.0679 AZN 100 KRW 0.0728 AZN 1 CZK 0.0328 AZN 100 CLP 0.1254 AZN 1 CNY 0.1264 AZN 1 DKK 0.1228 AZN 1 GEL 0.4038 AZN 1 HKD 0.1012 AZN 1 INR 0.0127 AZN 1 GBP 1.1906AZN 100 IDR 0.0062AZN 100 IRR 0.0029 AZN 1 SEK 0.0964AZN 1 CHF 0.9018AZN 1 ILS 0.2002AZN 1 CAD 0.6553AZN 1 KWD 2.6698AZN 1 KZT 0.0043 AZN 1 KGS 0.0130AZN 100 LBP 0.0519AZN 1 MYR 0.2198AZN 1 MXN 0.0534AZN 1 MDL 0.0488 AZN 1 EGP 0.1097 AZN 1 NOK 0.1026 AZN 100 UZS 0.0324 AZN 1 PLN 0.2112 AZN 1 SGD 0.5927 AZN 1 SAR 0.2090 AZN 1 SDR 1.1198 AZN 1 TRY 0.3391 AZN 1 TWD 0.0248 AZN 1 TJS 0.1426 AZN 1 TMT 0.2203 AZN 1 UAH 0.0496 AZN 100 JPY 0.6740 AZN 1 NZD 0.6146 AZN 1 XAU 987.5596 AZN 1 XAG 13.3915 AZN 1 XPT 986.7752 AZN 1 XPD 611.8320 AZN