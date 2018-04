Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan (16.02.2015)

16 February, 2015 10:44

Baku. 16 February. REPORT.AZ/ 1 USD 0.7848 AZN 1 EUR 0.8962 AZN 1 RUR 0.0126 AZN 1 AUD 0.6104 AZN 1 ARS 0.0904 AZN 100 BYR 0.0051 AZN 1 BRL 0.2769 AZN 1 AED 0.2137AZN 1 ZAR 0.0673AZN 100 KRW 0.0713AZN 1 CZK 0.0324AZN 100 CLP 0.1269AZN 1 CNY 0.1259AZN 1 DKK 0.1204AZN 1 GEL 0.3851 AZN 1 HKD 0.1012 AZN 1 INR 0.0126 AZN 1 GBP 1.2113AZN 100 IDR 0.0062AZN 100 IRR 0.0029 AZN 1 SEK 0.0935AZN 1 CHF 0.8444AZN 1 ILS 0.2020AZN 1 CAD 0.6315AZN 1 KWD 2.6561AZN 1 KZT 0.0042 AZN 1 KGS 0.0129AZN 100 LBP 0.0521AZN 1 MYR 0.2196AZN 1 MXN 0.0527AZN 1 MDL 0.0414 AZN 1 EGP 0.1035 AZN 1 NOK 0.1038 AZN 100 UZS 0.0321 AZN 1 PLN 0.2144 AZN 1 SGD 0.5794 AZN 1 SAR 0.2092 AZN 1 SDR 1.1109AZN 1 TRY 0.3191AZN 1 TWD 0.0250 AZN 1 TJS 0.1452AZN 1 TMT 0.2242 AZN 1 UAH 0.0303 AZN 100 JPY 0.6625AZN 1 NZD 0.5894 AZN 1 XAU 967.14 AZN 1 XAG 13.6090 AZN 1 XPT 953.92 AZN 1 XPD 622.0717 AZN Baku. 16 February. REPORT.AZ/