Baku. 5 October. REPORT.AZ/ Analytical Group of Report News Agency has prepared the ranking of the banks based in Azerbaijan for comparison of profits to credits to the first half of 2015.

No. Banks Profit/Credit 1 Bank Melli Iran-Baku 3,87 2 Atabank 2,48 3 Caucasus Development Bank 2,33 4 Zaminbank 1,91 5 Expressbank 1,25 6 Rabitabank 1,11 7 SilkwayBank 0,84 8 Kredobank 0,74 9 Accessbank 0,30 10 ASB Bank 0,22