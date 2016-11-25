Ranking of Azerbaijani banks on total capital (TOP-10)

Baku. 25 November. REPORT.AZ/ Analytical Group of Report News Agency has prepared ranking of bank organizations based in Azerbaijan on total capital as of October 1, 2016.
The table below shows TOP-10 ranking of the banks:
|No.
|Banks
|Total capital (thousand AZN)
|1
|PASHA Bank
|361 695,00
|2
|Kapital Bank
|253 455,00
|3
|Xalg Bank
|227 407,20
|4
|Expressbank
|134 948,00
|5
|AFB Bank
|85 925,20
|6
|ASB Bank
|82 503,73
|7
|Accessbank
|74 283,83
|8
|Atabank
|69 971,90
|9
|Caspian Development Bank
|69 657,34
|10
|Unibank
|69 113,00
Nərmin RəhimovaNews Author
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