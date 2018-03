Ranking of Azerbaijan's insurance companies on annual dynamics of payments

18 June, 2015 13:45

Baku. 18 June. REPORT.AZ/ Report News Agency prepared ranking of banks operating in Azerbaijan on annual dynamics of payments during January-May, 2015 (in comparison with January-May, 2014 in %): No Insurance companies Annual dynamic (%)

1 Qala Heyat Sigorta 14 853,37 2 Chartis Azerbaijan 4 852,21 3 PASHA Hayat Sigorta 472,11 4 Ateshgah Heyat Sigorta 290,67 5 Gunay Insurance 157,56 6 Mega Sigorta 150,60 7 AXA-Mbask 131,20 8 Amrah Insurance 121,68 9 Xalq Sigorta 115,26 10 Revan Insurance 113,95 11 Ateshgah Insurance 113,94 12 AtaSigorta 113,81 13 Standard Insurance 113,33 14 A-Group Insurance 112,95 15 PASHA Sigorta 104,40 16 Azersigorta 92,05 17 Buta Insurance 88,07 18 Baku Insurance 87,27 19 AzSigorta 85,43 20 Qarant Sigorta 84,42 21 International Insurance Company 82,49 22 Alfa Sigorta 76,73 23 Era Trans Insurance 51,99 24 Silk Way Insurance 46,59 25 Başak İnam Sığorta 44,18 26 Azerbaijan Industrial Insurance 31,76 27 Azergarant Insurance 3,02