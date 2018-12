Main indicators of world commodity, stock and currency markets (29.06.2017)

Brent crude oil today makes 47,31 USD/barrel

29 June, 2017 09:23

Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 47,31 0,66 - 9,51 WTI (dollar/barrel) 44,74 0,5 - 8,98 Gold (dollar/ounce) 1 249,1 2,2 99,1 Indices Dow-Jones 21 454,61 143,95 1 692,01 S&P 500 2 440,69 21,31 201,86 Nasdaq 6 234,41 87,79 851,3 Nikkei 20 130,41 - 31,44 1 016,04 Dax 12 647,27 - 23,75 1 166,21 FTSE 100 7 387,8 - 46,56 244,97 CAC 40 INDEX 5 252,9 - 5,68 390,59 Shanghai Composite 3 173,2 - 17,997 69,56 Bist 100 100 617,69 979,04 22 479,03 RTS 1 002,83 - 0,96 -149,5 Currency USD/EUR 1,1378 0,0039 0,0862 USD/GBP 1,2926 0,0112 0,0588 JPY/USD 112,3 - 0,05 - 6,99 RUB/USD 59,255 - 0,1666 - 2,018 TRY/USD 3,5127 - 0,0132 - 0,015 CNY/USD 6,7998 - 0,0128 - 0,1452