Main indicators of world commodity, stock and currency markets (28.09.2017)

Brent crude oil today makes $ 57,9/barrel

28 September, 2017 09:16

https://report.az/storage/news/b60e9ee159b27486f58ae7997375416b/0639dcb2-2667-4275-aeef-6ed4829cd0ca_292.jpg Baku. 28 September. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 57,9 - 0,54 1,08 WTI (dollar/barrel) 52,14 0,26 - 1,58 Gold (dollar/ounce) 1287,8 - 13,9 137,8 Indices Dow-Jones 22 340,71 57,39 2 578,11 S&P 500 2 507,04 10,2 268,21 Nasdaq 6 453,26 73,1 1 070,15 Nikkei 20 267,05 - 63,14 1 152,68 Dax 12 657,41 52,21 1 176,35 FTSE 100 7 313,51 27,77 170,68 CAC 40 INDEX 5 281,96 13,2 419,65 Shanghai Composite 3 345,27 1,69 241,63 BIST 100 101 218,3 - 2711,03 23 079,64 RTS 1 126,94 - 0,32 -25,39 Currency USD/EUR 1,1745 - 0,0048 0,1229 USD/GBP 1,3387 - 0,0071 0,1049 JPY/USD 112,84 0,6 - 6,45 RUB/USD 58,2025 0,3637 - 3,0705 TRY/USD 3,5771 0,0349 0,0494 CNY/USD 6,6425 0,0027 - 0,3025