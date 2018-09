Main indicators of world commodity, stock and currency markets (25.07.2017)

25 July, 2017 09:13

Baku. 25 July. REPORT.AZ/ Last price



Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 48,6 0,72 -8,22 WTI (dollar/barrel) 46,34 0,72 -7,38 Gold(dollar/ounce) 1260,7 6,22 110,7 Indices Dow-Jones 21513,17 -66,9 1750,57 S&P 500 2469,91 -2,63 231,08 Nasdaq 6410,81 23,06 1027,7 Nikkei 19975,67 -124,08 861,3 Dax 12208,95 -31,11 727,89 FTSE 100 7377,73 -75,18 234,9 CAC 40 INDEX 5127,7 10,04 265,39 Shanghai Composite 3250,6 12,62 146,96 Bist 100 106710,52 -132,27 28571,86 RTS 1013,69 -11,2 -138,64 Currency USD/EUR 1,1642 -0,0022 0,1126 USD/GBP 1,3028 0,0034 0,069 JPY/USD 111,1 -0,02 -8,19 RUB/USD 60,0256 0,6427 -1,2474 TRY/USD 3,5568 0,021 0,0291 CNY/USD 6,7512 -0,0157 -0,1938