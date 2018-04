Main indicators of world commodity, stock and currency markets (24.02.2017)

24 February, 2017 10:11

Bakı. 24 February. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price

Compared to beginning of year Commodity Brent (USD/barrel) 56,58 0,74 -0,24 WTI (USD/barrel) 54,45 0,86 0,73 Gold (USD/ounce) 1251,4 18,1 101,4 Indices Dow-Jones 20 810,32 34,72 1047,72 S&P 500 2 363,81 0,99 124,98 Nasdaq 5 835,51 -25,12 452,4 Nikkei 19 263,69 -116,18 149,32 Dax 11 947,83 -50,76 466,77 FTSE 100 7 271,37 -30,88 128,54 CAC 40 INDEX 4 891,29 -4,59 28,98 Shanghai Composite 3 251,375 -9,845 147,735 Bist 100 89 138,37 607,09 10 999,71 RTS 1 146,01 0 -6,32 Currency USD/EUR 1,0582 0,0024 -0,9934 USD/GBP 1,2556 0,0106 0,0218 JPY/USD 112,61 -0,7 -6,68 RUB/USD 57,7743 -0,2698 -3,4987 TRY/USD 3,5689 -0,011 0,0412 CNY/USD 6,8661 -0,0117 -0,0789