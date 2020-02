Main indicators of world commodity, stock and currency markets (22.06.2018)

Main indicators of world commodity, stock and currency markets (22.06.2018)

22 June, 2018 09:35

945

https://report.az/storage/news/937bdb58b73c9698780b376ef9f4272c/c0b177d6-2690-4238-86f5-a3b0eeb1428e_292.jpg Baku. 22 June. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day`s price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 73,05 - 1,69 7,87 WTI (dollar/barrel) 65,54 - 0,68 5,8 Gold (dollar/ounce) 1270,5 - 4 - 34,8 Indices Dow-Jones 24 461,70 - 196,1 - 61,42 S&P 500 2 749,76 - 17,56 93,71 Nasdaq 7 712,95 - 68,57 878,13 Nikkei 22 693,04 137,61 - 209,51 Dax 12 511,91 - 183,25 - 222,48 FTSE 100 7 556,44 - 70,96 - 60,37 CAC 40 INDEX 5 316,01 - 56,29 59,74 Shanghai Composite 2 875,81 - 39,92 - 391,44 Bist 100 95 057,23 505,37 - 20 781,14 RTS 1 110,79 - 8,42 - 35,22 Currency USD/EUR 1,1604 0,0032 - 0,0433 USD/GBP 1,324 0,0068 - 0,0341 JPY/USD 109,99 - 0,37 - 2,33 RUB/USD 63,6507 0,1114 5,8504 TRY/USD 4,72 - 0,0125 0,1356 CNY/USD 6,4932 0,0194 - 0,033

If you find out orphographic mistake in the text, please select mistaken part of the text and press Ctrl + Enter.