Main indicators of world commodity, stock and currency markets (20.07.2017)

Brent crude oil now makes 49.7 AZN per barrel

20 July, 2017 10:05

https://report.az/storage/news/e371b65b7e4e4909ace6fca491b9ac11/4fec0d5b-517b-47dc-bf5f-7fa69de19351_292.jpg Bakı. 20 July. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 49,7 0,86 -7,12 WTI (dollar/barrel) 47,12 0,72 -6,6 Gold (dollar/ounce) 1242 0,1 92 Indices Dow-Jones 21 640,75 66,02 1878,15 S&P 500 2 473,83 13,22 235 Nasdaq 6 385,04 40,73 1 001,93 Nikkei 20 020,86 20,95 906,49 Dax 12 452,05 21,66 970,99 FTSE 100 7 430,91 40,69 288,08 CAC 40 INDEX 5 216,07 42,8 353,76 Shanghai Composite 3 230,98 43,41 127,34 Bist 100 107 417,52 1 699,21 29 278,86 RTS 1 043,13 4,68 - 109,2 Currency USD/EUR 1,1515 - 0,0039 0,0999 USD/GBP 1,3022 - 0,0018 0,0684 JPY/USD 111,97 - 0,1 - 7,32 RUB/USD 58,9847 - 0,4903 - 2,2883 TRY/USD 3,5217 - 0,0014 - 0,006 CNY/USD 6,7519 0,0053 - 0,1931