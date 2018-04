Main indicators of world commodity, stock and currency markets (20.02.2018)

20 February, 2018 10:02

Baku. 20 February. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity

Brent (dollar/barrel)

65,67 0,83 -1,2 WTI (dollar/barrel) 61,68 0 1,26 Gold (dollar/ounce) 1 356,2 0 46,9 Indices

Dow-Jones 25 219,38 0 500,16 S&P 500 2 732,22 0 58,61 Nasdaq 7 239,47 0 336,08 Nikkei 22 149,21 59,63 -615,73 Dax 12 385,6 -66,36 -532,04 FTSE 100 7 247,66 -47,04 -440,11 CAC 40 INDEX 5 256,18 -25,4 -56,38 Shanghai Composite 3 199,15 -0,009 -108,02 BIST 100 115 882 -629 549 RTS 1 259,01 -4,26 104,58 Currency USD/EUR 1,2407 1E-04 0,0402 USD/GBP 1,4 -0,0026 0,0487 JPY/USD 106,59 0,38 -6,1 RUB/USD 56,4872 0,0709 -1,2017 TRY/USD 3,7588 0,0117 -0,0394 CNY/USD 6,3415 0 -0,1653