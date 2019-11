Main indicators of world commodity, stock and currency markets (19.08.2016)

Main indicators of world commodity, stock and currency markets (19.08.2016)

Brent oil - 50,89 USD/barrel

19 August, 2016 09:50

https://report.az/storage/news/f244b28c10b80c586cfc8233b6ba15b7/a0648db7-a620-4087-b207-270b5a964a2d_292.jpg Baku. 19 August. REPORT.AZ/ Last price Compared to

previous day's price



Compared to

beginning of year Commodity Oil Brent (dollar/barrel) 50,89 1,04 13,85 Oil WTI (dollar/barrel) 48,22 1,43 10,94 Gold (dollar/ounce) 1 357,2 8,4 -75,9 Indices Dow-Jones 18 597,7 23,76 1 172,67 S&P 500 2 187,02 4,8 143,08 Nasdaq 5 240,15 11,49 232,74 Nikkei 16 566,39 -179,25 -2 467,32 Dax 10 603,03 65,36 -139,98 FTSE 100 6 868,96 9,81 626,64 CAC 40 INDEX 4 437,06 19,38 -200 Shanghai Composite 3 104,114 -5,436 -435,066 Bist 100 77 970,93 -176,89 6 243,94 RTS 975,04 9,65 218 Currency USD/EUR 1,1354 0,0065 0,0498 USD/GBP 1,3168 0,0126 -0,1578 JPY/USD 99,89 -0,39 -20,66 RUB/USD 63,6226 -0,5324 -8,8983 TRY/USD 2,9272 0,0044 0,0058 CNY/USD 6,6312 -0,0032 0,1375