Main indicators of world commodity, stock and currency markets (18.04.2018)

18 April, 2018 09:32

Baku. 18 April. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price

Compared to beginning of year Commodity

Brent (dollar/barrel) 71,58 0,16 4,71 WTI (dollar/barrel)

66,52 0,3 6,1 Gold (dollar/ounce)

1 349,5 - 1,2 40,2 Indices

Dow-Jones 24 786,63 213,59 67,41 S&P 500 2 706,39 28,55 32,78 Nasdaq 7 281,1 124,82 377,71 Nikkei 21 847,59 12,06 - 917,35 Dax 12 585,57 194,16 - 332,07 FTSE 100 7 226,05 27,85 - 461,72 CAC 40 INDEX 5 353,54 40,58 40,98 Shanghai Composite 3 066,8 - 43,85 - 240,37 BIST 100 108 692,58 - 1995,16 - 6 640,42 RTS 1 121,48 36,32 - 32,95 Currency USD/EUR 1,237 - 0,001 0,0365 USD/GBP 1,4288 - 0,0051 0,0775 JPY/USD 107 - 0,12 - 5,69 RUB/USD 61,5218 0,3865 3,8329 TRY/USD 4,0977 0,0007 0,2995 CNY/USD 6,2825 0,006 - 0,2243