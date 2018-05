Main indicators of world commodity, stock and currency markets (17.08.2017)

17 August, 2017 11:00

Bakı. 17 August. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year

Commodity Brent (dollar/barrel) 50,27 -0,53 -6,55 WTI (dollar/barrel) 46,78 -0,77 -6,94 Gold (dollar/ounce) 1 282,9 3,2 132,9 Indices Dow-Jones 22 024,87 25,88 2 262,27 S&P 500 2 468,11 3,5 229,28 Nasdaq 6 345,11 12,1 962 Nikkei 19 721,19 -43,31 606,82 Dax 12 263,86 86,82 782,8 FTSE 100 7 433,03 49,18 290,2 CAC 40 INDEX 5 176,61 36,36 314,3 Shanghai Composite 3 246,451 -4,811 142,811 Bist 100 106 862 -51,3 28 723,34 RTS 1 029,76 2,31 -122,57 Currency USD/EUR 1,1767 0,0032 0,1251 USD/GBP 1,2891 0,0022 0,0553 JPY/USD 110,19 -0,48 -9,1 RUB/USD 59,3836 -0,3223 -1,8894 TRY/USD 3,5164 -0,0189 -0,0113 CNY/USD 6,6916 0,0061 -0,2534