Main indicators of world commodity, stock and currency markets (17.08.2016)

17 August, 2016 09:22

Baku. 17 August. REPORT.AZ/ Last price Compared to

previous day's price Compared to

beginning of year Commodity Oil Brent (dollar/barrel) 49,23 0,88 12,19 Oil WTI (dollar/barrel) 46,58 0,84 9,3 Gold (dollar/ounce) 1 356,9 9,4 -76,2 Indices Dow-Jones 18 552,02 -84,03 1 126,99 S&P 500 2178,15 -12 134,21 Nasdaq 5 227,11 -34,91 219,7 Nikkei 16 596,51 -273,05 -2 437,2 Dax 10 676,65 -62,56 -66,36 FTSE 100 6 893,92 -47,27 651,6 CAC 40 INDEX 4 460,44 -37,42 -176,62 Shanghai Composite 3 110,04 -15,16 -429,14 Bist 100 77 707,13 -765,44 5 980,14 RTS 974,82 2,72 217,78 Currency USD/EUR 1,1279 0,0095 0,0423 USD/GBP 1,3046 0,0166 -0,17 JPY/USD 100,31 -0,95 -20,24 RUB/USD 63,8453 -0,1968 -8,6756 TRY/USD 2,9297 -0,0112 0,0083 CNY/USD 6,6254 -0,0126 0,1317